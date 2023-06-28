永豐實（6790）今（28）日舉行股東會，股東關注去年EPS衰退，期勉經營者要爭氣把市場的餅做大，永豐實董座何奕達回應，作為台灣最大民生消費品公司，會考慮股東收益與消費者權益的平衡，過去一段期間原物料價格波動大，公司決定售價時會將兩者的平衡放在心上，並承諾永豐實持續提供愈來愈好的產品，把餅做大。

何奕達強調，面對疫後消費大眾的新日常，及全球供應鏈、通膨影響，永豐實經營團隊在平穩中求進步。去年在產品、技術都有創新突破，在營運面的銷售、供應鏈、通路夥伴合作也都有精進。永豐實從生活出發，研發更多符合消費者需求的產品，並重視能源應用與環境足跡，降低營運風險，為股東創造合理價值。

永豐實總經理李宗純表示，公司持續進行新產品升級，推出更優質產品，投資10.1億元興建紙機及加工設備，滿足市場需求，帶動未來成長動能。

永豐實2022年合併營收101.24億元、年增2.37％，歸屬母公司稅後淨利6.81億元、年減35.81％，EPS為2.55元，為近3年低點。

永豐實股東會也完成董事全面改選，新任四席董事為董事長何奕達、總經理李宗純、永豐餘投控總經理駱秉正、永豐餘投資總經理謝祥映，3席獨立董事為蘇美琍、林智健、謝宛娟，與前屆相同。