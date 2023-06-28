台灣本土炸雞連鎖「頂呱呱」與台灣第一電商「momo購物網」強強聯手，即日起至7月11日推出聯名主題「好運喵造訪」限量包裝，讓傳說只要分享貓咪照片並許願就能心想事成的好運喵喵真實現身，迎接7月77Lucky幸運月！

頂呱呱自即日起至7月11日止，推出「好運喵喵餐」75折特價199元，內含原味雞腿1隻、呱呱包1顆、阿勇雞塊4塊、地瓜薯條1份、可樂系列（M）1杯，使用限量的聯名包裝，無須加價用完為止。聯名包裝背景印有眾多貓咪及好運的塗鴉，正面則是一尊祈福御守，由頂呱呱吉祥物化身的喵阿勇，標榜招財招好運，且不同以往的限量包裝值得嚐鮮打卡。

此次共有三款好運餐，單人份好運喵喵餐199元、雙人份好運成雙餐379元及小幸運點心餐99元，雙外送平台以及momo購物網都同步販售，不論幾人、不論何處都能輕鬆招好運！另外，每賣出一份「好運喵喵餐」，頂呱呱即捐款5元至「拼圖喵中途之家」，用實際行動支援浪浪，期待牠們都有找到家的好運氣！

頂呱呱並與momo合作新包裝，同時也送上多種momo獨家優惠，包含免費呱呱包、雞脖子買一送一、好運喵喵餐折價及超值套餐贈品兌換券，為期兩個月輪番上陣好康不間斷。