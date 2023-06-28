新北市府積極推動都更三箭及多元都更政策措施，淡水區沙崙段的危老重建案在昨(27)日歡慶舉辦開工動土，預計改建成15樓住商大樓；都市更新處副處長李擇仁表示，市府為了協助老社區都更，推出了多元的協助措施，持續與市民溝通對話、了解社區實際的需求，並整合現有公私部門資源，共同為新北市都市更新與危老重建而努力。

李擇仁表示，這件危老重建案位在淡海輕軌漁人碼頭站附近，基地面積近200坪，原有住戶14戶，重建後規劃取得耐震設計標章，打造成地下2層地上15層共計40戶的住商混合大樓，也將退縮4米空間設置無遮簷人行步道，提供舒適的步行環境，提升在地居住的環境品質。

他說，這個基地緊鄰的建築物大多為屋齡逾40年的5層樓公寓，希望能夠透過這個案子的動工，帶動周邊老舊建築加速整合、重建，呼籲市民朋友要更重視居住安全，將危險老舊的房子重建為耐震安全的新家園。

都更處指出，2019年間這社區主動尋求市府協助，市府團隊除了來此現地勘查外，也積極協助尋找失聯住戶、辦理重建說明會，一直輔導陪伴至選商階段為止，新北市議員陳偉杰也熱心協調公有土地問題，加上社區的齊心同願，讓這個基地得以重生。