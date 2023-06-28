陸軍第十軍團台中市大雅區的北大營區發生兩名陳姓士官在寢室一氧化硸中毒死亡事件，其中29歲的陳姓士官家住彰化市，家屬質疑同寢的33歲的陳姓士官有留信件，有輕生意圖，還有購置鋼瓶，並帶進軍營，他們家的孩子莫名其妙枉死。軍方人員今天上午到彰化市陳家拈香時表示，全案已在調查中。

陸軍第十軍團轄屬的第五地區支援指揮部運輸群26日早點名時，同寢室的2名志願役陳姓士官集合未到，經幹部到寢室查看，發現2人不明原因昏迷，送醫急救後都不治，疑因一氧化碳中毒死亡。

台中地檢署檢察官會同軍、警及死者家屬相驗，初判33歲陳姓士官是一氧化碳中毒，輕生死亡，家屬對死因沒有意見；至於29歲的陳姓士官雖也是一氧化碳中毒身亡，但家屬認為孩子是被「連累枉死」，並已對33歲的陳姓士官提出殺人的告訴。

29歲陳姓士官為彰化市人，軍方今天派員到死者住處拈香，並向死者家屬致意。死者家屬痛哭說，小孩結婚2年多，身後留有2名幼子，分別是1歲及滿月，媳婦也在同單位任職，家庭幸福美滿，根本不可能會去輕生。

「一個好好的小孩就這麼走了，無法接受！」家屬泣訴，33歲的陳姓士官要輕生，卻拉著他們的小孩墊背，實在太缺德。士官寢室是上鋪睡覺，下舖電腦桌，當時他們的小孩應該是在睡夢中，被33歲的士官開瓦斯輕生給連累枉死；此外，那麼大的鋼瓶居然可以帶入軍營，軍方在安檢上顯然有疏失，一定要給他們一定交代。

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