從產業面來看，半導體從2022年下半年開始調整庫存，預估產業庫存多已調整至健康水準，目前下游終端需求雖仍疲弱，但隨著通膨趨緩，PC、手機及TV等消費電子的需求可望逐漸復甦，影響台股最大的電子業前景將出現U型復甦。

2023年橫空出世的生成式AI，勢必引發未來工作與生活型態的大幅改變，全球科技大廠無不專注在此一趨勢的發展。美國四大CSP廠資本支出全面轉向AI伺服器的投資熱潮，挾其高單價、高產值帶動相關半導體、電子零組件及組裝廠走出一波強勁的多頭走勢，此AI投資熱潮的產業趨勢將可延續到2024年。另外，政策支持的綠能相關產業，因政府將逐步減少碳排放，欲達成2025年全國淨零碳排放目標，因此積極發展綠能產業，包括電動車動力系統、充電樁、強韌電網、儲能系統等，相關能源基礎建設未來五年都將持續成長，2024年產業趨勢持續看多。

元富證券子公司元富投顧，今年再度蟬聯第三屆CMoney《金曜獎》最佳研究報告盈餘預估準確獎第一名，並且連續三年居冠。鄭文賢指出，元富投顧研究團隊預測模型兼顧總經TOP-DOWN及產業BOTTOM-UP交叉確認，總經組負責台、美、歐、中、日五大區域經濟研究及股、匯、債資產配置；產業組負責拜訪公司撰寫研究報告，研判產業趨勢、公司營運動態及預測公司獲利，最後決定公司投資評等。元富投顧對研究員訓練過程嚴謹，並重視簡報能力，研究員需積極拜訪公司，並鼓勵參加各式研討會，每週對核心公司評等進行更新，當公司營收公布與財報公布，即時針對每季、當年、隔年度的獲利作最新的調整，讓投資人可以了解最新企業獲利的趨勢方向；最後再與總體經濟預測交叉比對確認方向，這就是元富投顧研究報告的獲利精準度可以蟬聯三屆冠軍的主因。