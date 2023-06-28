台積電ADR周二上漲近2%%，台積電周三開高走高，早盤衝上579元、上漲1.22%或7元，然隨後漲幅收斂，一度拉回平盤震盪。其他權值股，前一日股東會的日月光投控(3711)跌幅收斂翻紅，聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)亦走揚，而出售蘇州廠七成股權的力成(6239)盤中跌幅擴大。第二季全球電視出貨量預估年增2%，面板雙雄友達(2409)、群創(3481)則震盪翻黑。除息首日的DRAM南亞科(2408)開攻邁向填息路。

伺服器機殼晟銘電(3013)、勤誠(8210)快步，勤誠觸及漲停，推升電腦周邊類指大漲超過1%；百貨、資服、其他電子、紡織、汽車也都上漲超過0.7%。電子、半導體表現勝大盤，不過成交比重下滑。航運、鋼鐵亦上揚，金融小黑，電纜、油電燃氣、塑膠則跌幅最劇。

航運方面，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)勁揚；長榮跌2%最劇，貨櫃三雄萬海(2615)、陽明(2609)也走跌。而美國總統拜登宣布基礎建設法中提撥逾420億美元打造全美高速網路，激勵台系網通股，德勝(8048)、宇智(6470)、仲琦(2419)、華星光(4979)集體奔上漲停鎖死，引領網通族群強悍。

本土投顧認為，美國5月耐久財訂單數據優於預期，費半勁揚，有助台股技術性反彈，但是月線以及萬七關卡仍站不穩，恐已改變短多架構，加上上檔逢高調節賣壓恐伺機出籠，將會干擾大盤反彈力道。另一法人也觀察，台股跌破月線只是短期趨勢轉弱，只要不跌破5月跳空缺口16400點附近位置，都不至於出現反轉，隨著費半指數勁揚，觀察台股本周是否能站回萬七關卡，將是強弱指標。