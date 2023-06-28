知情人士透露，美方考慮的新禁令可能擴及輝達專為中國市場設計、規格較低的AI晶片A800。

恆生科技股暫漲0.43%，「造車新勢力」表現強勁，蔚來暫漲6.67%，在主要科技股中漲幅最大；其次為小鵬汽車漲5.8%。理想亦上漲2%。

蔚來宣布與中海油旗下中海煉化簽定戰略合作框架協議，將共同打造充換電基礎設施。

閱文集團和萬國數據暫跌約4.5%，表現在主要科技股中表現最疲弱。

生技股走弱，藥明生物跌3%。信達生物跌2.7%，股價再創今年新低。