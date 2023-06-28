廖峻（左）捲入性騷擾疑雲，日前在兒子錦德陪同下到派出所報案。（圖／中時資料照片）

【LIVE直播】控71歲廖峻性侵未遂！網紅李伊妍最新回應｜2023.06.28 @chinatimesent

資深男星廖峻日前遭網紅李伊妍影射對她性騷擾，23日在兒子錦德陪同下前往警局備案提告，捍衛自身的名譽，更稱李伊妍欠他10萬元未還。風向逆轉後，李伊妍被起底詐欺黑歷史，緊急關閉社群帳號。事隔數日，今（28日）下午2點李伊妍開記者會，再度痛揭被廖峻性侵未遂的過程。記者會前，廖峻兒子廖錦德在臉書表示：「反反覆覆沒關係喔，我們也不會去打擾妳的，放心，一切將為呈堂證供」，他會全力護父、不會再客氣，不管對方稍後要說什麼，父子倆絕對告到底，私下也不再打擾女方。

李伊妍委託律師發聲明。 （圖／鄭宜熏攝影）

李伊妍104年因經濟有困難、需向地下錢莊借錢而上媒體，廖峻因此私訊她：「小妹妹，不要去地下錢莊借錢」，便匯款15萬給她。接著廖峻想運用演藝圈資源讓她能夠演戲，邀約李伊妍母女跟導演及監製洽談工作事宜，這是雙方第一次見面；由於拍戲需具備流利的台語，廖峻毛逐自薦，願意教導李伊妍台語，不需要特地上台語補習班。

第二次見面，是廖峻趁著工作空檔邀約李伊妍見面，車程中兩人沒有什麼互動，直到下車到了公園，廖峻突然開始手來腳來，李伊妍趕緊自稱是處女後對方才罷手，她認為廖峻對處女沒有興趣才特別停下動作。至於第三次見面，李伊妍在媽媽的陪同下，和廖峻約在華視附近的星巴克，中途廖峻要求她陪同一起去她辦公室，李伊妍以為是公眾場合不疑有他，沒想到是把她帶到小房間還反鎖，李伊妍說到這裡淚如雨下，哽咽地哭訴：「他還掏出他的生殖器官叫我幫他...」。

李伊妍痛哭說，她跟廖峻說自己不想當小三，也不想被潛規則，廖峻還是繼續拉女方的手摸他胸部，眼見李伊妍不斷拒絕，廖峻便變臉表示「如果妳不是我的女人，我就不會幫妳，我不是每個人都要，我是看在妳跟我很合，才會給妳這個機會」，語畢就把褲子穿上走出門。

李伊妍表示願意發毒誓證明所言非假，也願意跟廖峻當面對質，甚至願意一同去測謊，來證明所講的話沒有半點虛假。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。