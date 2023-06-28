國民黨今（28）日召開「全台大揭密！賴清德造謠國家隊」記者會，表示新北疑似餵藥案烏龍一場，民進黨上到總統參選人賴清德下到發言人造謠抹黑，為了政治鬥爭，不惜犧牲孩子權益。賴清德作為民進黨主席，不僅不制止民進黨從政人士的造謠言行，甚至還曾親口扯謊，難道不應該對全民道歉？賴清德的造謠國家隊應該出來面對。

國政基金會副執行長凌濤指出，過去民進黨從上到下針對疑似餵藥案發表各種不實的言論，賴清德根本就是「Lie and Cheater」謊言跟詐欺者！專家多次澄清，藥物檢驗依其程序與設備，可能有偽陽性的問題，所以200奈克以下設為陰性。但民進黨卻不相信專業，從上到下寧願聽一個毒物網紅瞎扯，硬要把報告中64旁邊那個(-)講成未檢出，後來被台灣事實查核中心正式打臉，賴清德本人跟他的發言人，硬拗硬扯就是不道歉。

凌濤表示，此外，最近賴清德提出國防政策說義務役通通不用上戰場，讓志願役跳腳，後來輿論炸鍋才往後退說還要跟國防部再做討論。從烏龍的餵藥案到整體影響台灣安全的國防大政，賴清德提出的政策跟說法，通通都是胡扯。

凌濤強調，還虧賴清德有醫生背景，可是他卻沒有善用專業，不對他的發言人對藥物或毒物檢驗的解讀做更正，反而加碼以醫生的身份跑出來講，這對於整個家長小朋友造成非常大的恐慌。賴清德出來參選若不是給民眾真相與事實，而是用造謠國家隊一再欺騙大眾，讓所有的家長跟小朋友恐慌的話，實不適任總統參選人。

國民黨台中市立委參選人廖偉翔表示，隨便上網一查就可以看到賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍就是造謠慣犯。2021年，當國人需要疫苗進口的時候，她馬上跳出來說BNT疫苗是中國大陸製，還抹黑國民黨要銷售過期的疫苗，造謠成性；2022年，她在新北市議會又說沒有收到恩恩案的國賠會議紀錄，結果又馬上被打臉，會議紀錄早就放到她桌上了；再到餵藥案造謠被事實查核中心打臉，這些事就可以看出她是個造謠慣犯、造謠成山。

廖偉翔指出，戴是賴清德總統候選人的發言人，她講的話就代表總統候選人賴清德，賴清德也隨她起舞，造成社會對立跟恐慌。他在台中也跟很多教保人員開過會，他們都很痛苦，覺得教保人員已經被污名化，也造成了親師間的裂痕，到現在為止，卻也不見其出來道歉。

廖偉翔呼籲，大家應該到他們的臉書或服務處，叫說謊的人出來道歉，不管是留言或打電話也好，因為我們不能再姑息養奸，讓他們持續激化社會對立。從當初大家需要疫苗的時候，就為了自己的意識型態與政治紅利而造謠抹黑、政治操作，非常卑劣，事後又好像船過水無痕，也沒跟社會道歉，這次一定要讓他們受到懲罰，不能讓這樣子的風氣繼續橫行下去。

國民黨副發言人呂謦煒指出，新北疑似餵藥案是烏龍，結果反而在高雄查到了真正開立苯巴比妥給孩子吃的醫生。陳其邁在2023年6月9日說，巴比妥一般人拿不太到，還說「高雄現在還沒有發生」。可是其實早在2016年就有媒體報導高雄某名氣響亮的小兒科醫生開立苯巴比妥給孩子。當時市長是陳菊，為什麼沒有查？當時高雄早就「餵藥」，陳其邁卻還說「高雄現在還沒發生」，不是明擺著說謊？

呂謦煒說，高雄遲了7年，直到新北接獲啟動機制後才被動跟著稽查，才將不當開藥的醫生移送法辦，這中間有多少孩子已經受害了？高雄市政府說最小有不到2歲的受害者，情節最嚴重的診所至少有數十名病患受害，但這7年來到底受害的孩子真正總數有多少？

呂謦煒質疑，陳其邁說一切都是醫療專業，沒有其他政治考量。如果都是醫療專業，為什麼過去7年來該查不查，放任孩子被餵藥？如果沒有政治考量，為什麼要將疑似餵藥的風坡上綱上線，為了汙衊侯友宜，寧可犧牲孩子的權益、恐嚇家長、把幼兒園跟教保員妖魔化？

呂謦煒表示，民進黨從賴清德以降，所有說過謊、造過謠的造謠國家隊成員，還有7年來放任孩子被餵藥，沒有積極查察處理的民進黨中央政府衛福部、高雄市政府時任市長陳菊跟現任市長陳其邁，是不是才應該要對全台的家長、孩子和幼兒園教保員們道歉？

呂謦煒強調，除陳其邁外，根據媒體報導前總統府發言人Kolas Yotaka干預別人家庭當小三，涉及不倫戀而請辭，她所展現給外界的美好形象也通通是謊言。賴清德底下的民進黨，從北到南，從西到東，通通都是造謠國家隊，賴清德的造謠國家隊不該出來面對嗎？以前人家說賴清德是賴神，希望不要成為說謊的LIE神。