為建立台灣ESG永續金融創新推廣平台，政大金融科技研究中心、台灣金融分析專業人員（CFA）協會、台灣影響力投資協會與退休基金協會共同成立「永續金融興影響力投資學院」，並舉辦「永續金融與影響力投資學院焦點論壇」，盼以科技力與創新力積極推動台灣永續金融的影響力，培育更多跨領域的ESG專業人才，進而深耕台灣永續企業文化。

林修銘指出，永續金融加上影響力組合成立學院，針對永續金融如何作為影響力投資來整合，可望帶動台灣整體ESG發展，而主要重點是培育人才，可預見未來在各種活動上，透過主題式的學院，對於台灣未來永續概念、培育發展，將產生很重要的影響，培育人才將是「重中之重」，學院可以扮演很重要角色。

對於當前ESG接軌挑戰，林修銘指出，從碳權角度來看，氣候變遷因素是全球共同面臨問題，國內碳權交易所的設立，對未來台灣2050淨零碳排相當重要，尤其台灣是出口大國，國際對於碳權的徵收，對我國中小企業是很大挑戰，政策上持續整合上下游公司共同努力。

林修銘表示，ESG生態系有八大面向，當國家制定永續發展的行動方案，各單位就要全員動起來，而證交所擔任核心角色，希望讓DNA完全植入投資者、消費者，要跟著全球方向走。

林修銘提到，證交所建置ESG資訊平台，首先是打造視覺化儀表板，ESG InfoHub平台預計7月上線，成為一站式查詢的資料庫；其次是永續報告書自動產製平台，協助公司申報ESG報告，預計2024年開始試做，針對ESG指標及必要揭露事項，制定模板自動生成報告書。後續將推動ESG評鑑，並逐步導引企業往ESG方向走，包括協助碳盤查、碳足跡，最後與投資人關係連結。

至於碳權交易平台也將於7月上路，林修銘表示，主要可分三大部分，第一是國內碳權交易，配合環保署建構交易平台，第二是國外碳權服務，配合中小企業國際碳權需求，第三是碳諮詢服務，配合國家政策。

林修銘強調，企業面臨ESG挑戰，不只是人才挑戰，政策如何執行更是金管會跟證交所要達成的首要任務，未來希望可三效並進，包括培育企業人才及制定ESG政策、董事及公司治理主管及管理層進修，以及鼓勵研究發展。