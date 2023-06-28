行政院副院長鄭文燦26日率經濟產業交流訪問團赴日本東京，進行為期4天訪問，昨在駐日大使謝長廷一同拜會自民黨副總裁、眾議員麻生太郎，及政調會副會長、眾議員鈴木馨祐等人，討論台日經貿交流、產業合作及強化雙邊關係。政院指出，盼能在能源、淨零碳排、半導體、5G等議題，凝聚產業合作共識、創造企業合作商機。

鄭文燦此行訪團成員包含經濟部次長林全能、工業局長連錦漳及台日產業合作推動辦公室等。政院指出，此行除了拜會重要日商，也與日方交流強化台灣半導體產業鏈、2050淨零排放路徑等政策，並參與經濟部與日本台灣交流協會、台北駐日經濟文化代表處合辦的「2023台日搭橋論壇暨台灣產業合作說明會」，宣傳台灣重點產業。

政院表示，訪團盼在能源、淨零碳排、半導體、5G等議題上，凝聚產業合作共識，創造台日企業合作商機。期間也帶領台灣資通訊和顯示器廠商，參與日本通訊及先端內容製作技術大展，包含台灣廠商光寶、雲達、智宏網、達運精密、緯創資通、群創等企業，增加台日雙邊合作機會。

相關人士指出，此次鄭文燦訪日，是台日斷交後，行政部門官員中第二高的層級，僅次副總統賴清德。前一次行政院副院長層級訪日，已是1994年李登輝執政時期，時任副院長徐立德參加廣島亞運。