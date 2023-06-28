石姓男子與女友在新北市汐止住處共度耶誕平安夜，晚間10點多，石男在飲料中下藥，趁女友熟睡之際性侵得逞，隔天上午9點多，女友清醒發覺自己頭暈目眩，詢問石男怎麼會這樣，他坦承下藥，氣得女友報案並到醫院驗傷，但警詢時，石男辯稱是兩人情正濃時，女友自願服用催情藥物，但檢察官並不採信，依強制性交罪起訴石男。

石男在平安夜當天晚上10點，以不明藥劑放入食物、飲料，女友食用立刻陷入昏迷狀態並在屋內熟睡，石男趁藥效發作，對女友性侵得逞，直至隔天女友醒來，驚覺異狀而質問石男，他才承認有在飲料放入催情藥劑，女友立即到醫院驗傷，在體內採集到男子的DNA，確定兩人當晚有發生關係。

但石男應訊辯稱，女友主動獻殷情，自己服用催情藥物，但檢察官發現，他早在去年1月30日、31日、2月18日、5月31日購買以「女性催情」的不明藥物，經過半年以上，女友才食用下肚，石男稱女友為了助興，但檢察官並不採信，依強制性交罪中以藥劑犯之，起訴石男。

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