近期台灣再啟討論兩岸服貿談判等話題，民進黨總統參選人賴清德稱「不應該再次接受走向大陸的回頭路」，同時台灣也有人擔心重啟兩岸服貿談判會導致台灣過度依賴大陸市場。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日表示，兩岸服貿是互利互惠的好協議，兩岸服貿協議遲遲未能生效實施，台灣業界和民眾利益深受其害，原因眾所周知。民進黨繼續污蔑抹黑服貿協議，難怪相關論調被部分台媒斥為謬論。

朱鳳蓮說，陸方一貫主張積極支援兩岸加強經濟合作。民進黨、台獨勢力阻撓兩岸服貿協議生效，嚴重損害台灣同胞利益，大家應該都看得很清楚。

此外，侯友宜和柯文哲近日也都提及有關重啟兩岸服貿協議談判，陸委會4月也曾提出希望「把沒有談完的逐步來談」。被問到在什麼樣的條件下才能繼續推進？朱鳳蓮說，兩會受權協商和所達成協議的權威性應該得到維護，兩岸協商談判的基礎不能受到損害。

朱鳳蓮指出，關於兩岸協商談判的立場是一貫的、明確的，只要堅持「九二共識」的政治基礎，台灣任何政黨、團體的交往都不存在障礙。

朱鳳蓮說明，2010年6月兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）。截至2022年底，大陸已累計對台減免關稅85.2億美元，台灣有61家金融企業和2065家非金融企業利用相關優惠政策在大陸提供服務。ECFA給台灣企業與民眾，包括廣大中小企業和農漁民帶來的利益是實實在在的，這一點有目共睹。

她表示，兩岸服務貿易協定是ECFA的後續協議之一，是一個互利互惠的好協議，有助於提高兩岸服務業開放水準，在最大範圍內讓兩岸業者特別是台灣中小企業和民眾受惠，帶來更大發展空間與機遇。

但民進黨為謀求政治私利，蓄意阻撓兩岸服貿協議生效，導致台胞台企直接喪失了本應享有的發展先機，嚴重損害了台胞台企發展利益。服貿協議對服務業占比很高的台灣來說，對其經濟的促進作用不言而喻，民進黨不思悔改，頑固進行政治操弄，繼續污蔑抹黑服貿協議，難怪其相關論調被部分台媒體斥為謬論。