台北醫學大學今舉辦捐贈儀式，身兼學校董事的製藥大王趙宇天捐贈140萬美元（相當4300萬新台幣），挹注北醫大體系1校6院醫師、教師出國進修，以及北醫大體系醫療資訊系統3.0計劃，助母校培育人才與數位發展。

1967年畢業於台北醫學院藥學系的趙宇天，是北醫大藥學系第4屆校友，畢業後赴美攻讀學位，1973年取得美國普度大學藥學博士。1984年趙宇天在美國創立華生藥廠，短短幾年即躍升為全美第三大學名藥廠，寫下生技製藥產業傳奇。

北醫大董事長陳瑞杰表示，趙宇天在美國製藥界扮演舉足輕重的角色，經營長才更堪稱校友楷模，甚至出任北醫大董事，出錢出力回饋母校，北醫大體系能有今日成就，要感謝他的貢獻。

北醫大校長林建煌衷心感謝趙宇天，他強調，趙的回饋讓北醫大得以在轉譯醫學的世界浪潮中，搶得先機、站穩腳步，如今也展現豐厚研究成果，相信能加速北醫大邁向國際一流醫學大學，帶動學校永續發展。