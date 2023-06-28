台北捷運蘆洲捷運站昨(28)日下午發生一起性騷擾事件，一名女子在搭乘手扶梯向下進入捷運站時，遭人潑濺疑似精液的不明物體，嚇得她趕緊向蘆洲警方報案，後續逮到累犯21歲胡姓男子，警詢後依違反性騷擾防治法函送法辦。

據了解，受害女子昨日下午5時許到蘆洲警三民派出所報案，表示自己在當天下午3時35分許到蘆洲捷運站搭車，結果搭手扶梯進入站內時，發現長裙後方遭潑不明液體，嚇得她趕緊跑進站內女廁檢查，確認後趕緊透過站務人員報警。

蘆洲警方獲報後隨即調閱監視錄影器分析，發現當時在女子身後鬼祟的胡男涉嫌重大，且他更是轄內的性騷擾慣犯，不僅在幾乎無人的手扶梯上緊貼在女子身後，右手也有不自然的抖動跡象，前方的女子則對身後胡男的舉動渾然不知。

警方鎖定胡男後，隨即在晚間8時15分許將其帶回偵辦，胡男對犯行也坦誠不諱，警詢後依違反性騷擾防治法函送法辦，蘆洲警分局也強調將加強捷運站等各項大眾運輸設施巡簽。

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