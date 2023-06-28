兩岸服貿協議再掀討論，侯友宜選舉工作室國政顧問召集人杜紫軍表示，台灣未來和中國大陸貿易協議和走向不是單一問題，RCEP、CPTPP等都已生效，台灣幾乎成為亞洲太平洋的貿易孤兒，因此他建議侯友宜若當選下任總統，應盡快重新檢視貿易談判策略，另外，杜紫軍也強調「反黑箱基本是錯的訴求」，直言若只是講了大致方向，沒有讓企業界得知談判底線就是黑箱，那中央近期廣宣的「台美21世紀貿易倡議」哪個字不是黑箱？

杜紫軍說，台灣除了過去跟中國大陸簽訂的ECFA，以前馬英九前總統與新加坡和紐西蘭簽訂的經濟貿易協議外，在國際上幾乎掛零，因此他建議侯友宜當選下任總統後，應該重新檢視貿易談判策略，服貿、貨貿僅是兩岸經濟架構協議ECFA的一部分，不只服貿、貨貿，台灣要跟中國大陸有更好的貿易條件，對東南亞RCEP、CPTPP都要有新的思考策略，才能讓台灣走出去。

杜紫軍強調，「反黑箱基本是錯的訴求」，當時的服貿涉及到很多服務業，經濟部工業局、商業司等主管機關不斷跟公會、協會等相關利益團體和業者討論，期間討論可能的方向，但絕不會把跟中國大陸談判的底線，告知業界，若將談判底線拿出來講，服貿就不用再談了，雖然過程不可能與台灣120萬家中小企業逐一解釋，但至少跟公協會討論過方向。

杜紫軍表示，若是講了大致方向，最後底線沒有讓企業界知道就叫黑箱，那中央近期廣宣的「台美21世紀貿易倡議」對外宣布前，是否有跟大眾談論倡議內容，這是不是黑箱？哪個字不是黑箱？

侯辦組織召集人曾銘宗說，蔡政府對反服貿是說一套做一套，他2017年3月剛好是內政委員召委，排了2天討論兩岸監督條例，這是太陽花的訴求，但民進黨都技術上杯葛，行政院也不拿出版本，民進黨永遠說一套做一套，國民黨多數委員都有提案，但是民進黨就強力杯葛，兩次會議流會。

曾銘宗表示，蔡政府在野時不是反ECFA嗎？說會讓台灣製造業泡沫化，但他每次問經濟部長王美花，要不要ECFA，她說要要要，不要廢掉，顯見永遠說一套做一套。