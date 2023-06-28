谷辣斯被爆出與花蓮警李世勳不倫戀，李被調離主管職務。（本報資料照片）

總統府發言人Kolas與已婚隨扈李世勳爆出不倫戀，花蓮縣警察局今天上午緊急召開人評會，已先行李員調為非主管職務。調查期間，如及不正常感情交往行為屬實，將依警察人員獎懲標準規定議處，並追究主管人員考監責任。

花蓮縣警察局剛剛發佈訊息，一、「本(28)日新聞報導本局吉安分局李姓巡佐疑與K＊＊＊ Y＊＊＊(谷○斯 尤○卡)發生不正常感情交往，經李員配偶向臺灣花蓮地方法院提告並訴諸媒體，本局立即展開調查」。

二、「本案目前已由法院審理中，因考量領導統御、社會觀感及讓李員專心處理本案訴訟等因素，將先行調整李員為非主管職務」。

三、「李員於110年10月25日自桃園市政府警察局調任本局吉安分局服務，於111年9月19日至11月27日擔任K＊＊＊ Y＊＊＊安全隨護警衛人員，於112年5月29日派任本局吉安分局月眉派出所巡佐兼所長職務，目前已婚育有2子」。

四、「本案如調查涉及不正常感情交往行為屬實，將依警察人員獎懲標準規定議處，並追究相關主管人員考監責任」。

據悉，傳出不倫戀的所長李世勳，來自警察世家，受到從事刑警工作的爸爸影響，和弟弟皆跟隨父親腳步投入警職，李於2009年通過警察特考。因體格壯碩，加入桃園警保安大隊霹靂小組，2019年還曾獲時任桃園市長鄭文燦辦發績優街頭戰警獎，直到去年李世勳調回花蓮服務，上月30日奉派吉安警分局月眉派出所巡佐兼所長。

李世勳和Kolas同為花蓮阿美族原住民，花蓮縣長選舉期間被指派擔任Kolas隨扈，地方人士對當時谷辣斯與李姓隨扈的互動，並沒有什麼深刻印象。警局同仁說則說，李世勳個性開朗，與管區社區都保有警民良好互動。

李世勳稍早在臉書表示，因為與夫妻多年生活不睦，他的太太同意要離婚，卻反反覆覆，這狀況我並沒有讓Kolas知道，才釀成今天的風波。Kolas則回應稱不清楚李男的婚姻狀況，並強調她與李先生「已沒有聯繫」。事件爆發也火速請辭總統府發言人一職。