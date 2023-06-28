民進黨提名林右昌選基隆立委？ 謝國樑回應了。

民進黨基隆市議員張秉鈞涉入詐領助理費案退出立委選舉，接棒的人選引起地方熱議。然被視為最有實力的立委蔡適應拒選態度堅定，因此也傳出有人舉薦內政部長林右昌回鍋基隆拚立委。對此基隆市長謝國樑回應，祝福民進黨盡早找到適合的人選，希望來一場有風度的民主競爭。至於針對張秉鈞被羈押，謝表示張的質詢確實是為地方努力，所以得知消息蠻難過的。

民進黨基隆市立委人選因張秉鈞被羈押並退選後陷入僵局，也讓綠營低方人士相當頭痛。27日選對會僅確認張的退選並提報中執會追認，因此人選依然尚未定案。

由於基隆市民進黨立委提名人張秉鈞遭羈押退選，但現任立委蔡適應堅決不選，也讓提名人選陷入僵局。（本報資料照）

地方人士指出，現任立委蔡適應堅決不選，而其餘可能的人選恐怕無對決藍營提名人林沛祥的實力，因此也有黨內人士建議乾脆徵召曾任8年基隆市長的內政部長林右昌為黨「回鍋」出征。

對此謝國樑回應，祝福民進黨盡快找到屬意的人選，希望可以來一場友善、有風度的民主競爭。而他基於是國民黨的縣市首長的立場，還是會盡力的輔選黨提名的現任議員林沛祥。

謝國樑還說，現在的選民感覺跟以往不同，相當「冷靜」，包含他去年選市長也是。謝認為現在選民都很有智慧，不會隨著政治人物的操弄情緒高漲，但他們還是會默默觀察，聽候選人的政見及他們實際的行動，最後再決定投下手中的一票。

至於針對張秉鈞被偵查而羈押部分，謝表示張真的很用心在為地方解決問題，和他在府會的質詢與互動也很良好，因此聽到這個消息當下確實蠻難過的，也希望他可以在司法上努力爭取清白。

民進黨基隆立委提名人選陷入僵局，也傳出有人建議曾任8年基隆市長的現任內政部長林右昌（右）回鍋選立委，但林右昌未回應。（本報資料照）

另據了解，林右昌目前人在美國出訪，對於立委提名一事暫無回應。