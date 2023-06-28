民眾黨總統參選人柯文哲近來因服貿議題遭到民進黨圍剿，柯文哲昨在臉書發文表示，自己只想對執政者說：「你可以暫時欺騙所有人，但你不可能永遠欺騙所有人。」請停止混淆資訊、利用當年許多人在社會運動中所經歷的希望與創傷，來延續自己的政權，更提到「別忘記，他們都是你的同胞。」

柯文哲昨說，多場政策研討會議，學者專家們一同激盪：台灣的下一步是什麼？在場的人們各有專業、甚至各有立場，但還能一起坐下來對話，是因為他們都知道：「愛國的心是相同的，與我意見不同的人，也都是我的同胞。」

柯文哲指出，最近他們內部討論的資料被特定媒體截出，再無限上綱變成「柯文哲要重啟服貿」，再展開一條龍的抹黑抹紅。當年50萬人上街頭，反對的是什麼？基於反中情緒，反對程序不正義 ，反對中共以經促統的陰謀，怕自己的工作受影響等等。

柯文哲說，「如果問我，當年的台灣人民反對的是什麼？我認為是『買辦 、鴨霸 』的政權。」兩岸交流的好處不是全民共享，而是少數人奪去，這是「買辦」。不顧台灣主流民意，30秒將法案送交院會，將已經無力反抗的人民打得頭破血流，這是「鴨霸」。

柯文哲指出，用《兩岸人民關係條例》巧妙「繞過」監督條例，跟人民說：「我執政、你安心」，且為了繼續執政，不惜抹紅打壓異己，放任朋黨囂張跋扈地傷害民主社會，這個政權難道就不鴨霸？

柯文哲說，關於兩岸與服貿的立場，這幾天他已經表達得非常清楚。此刻，他只想對執政者說：「你可以暫時欺騙所有人，甚至可以永遠欺騙一部分人，但你不可能永遠欺騙所有人。」請停止混淆資訊、利用當年許多人在社會運動中所經歷的希望與創傷，來延續自己的政權。別忘記，他們都是你的同胞。

而原先柯文哲寫下「不顧台灣主流民意，30秒將法案送交院會，在青島東路將已經無力反抗的人民打得頭破血流，這是鴨霸。」遭柯文哲台北市長任內的攝影官潘俊霖質疑，把學生打到頭破血流的不是在青島東路而是在行政院。柯文哲事後文字也將修改。

潘俊霖說，「當年鎮暴部隊開到青島東路前，是蔡易餘跟張益贍還有我們這些人擋下方仰寧的鎮暴指揮車的，那一晚你沒有出現，請不要消費學生為民主的奉獻，你真的不夠格，當了八年的台北市市長，那位拿警棍的惡警你沒有揪出來」。