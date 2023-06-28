糖尿病位居國人十大死因中的第6名，全國約有230萬名糖尿病患者，其中9成以上為第二型糖尿病。一項最新的臨床研究發現，被確診第2型的糖尿病患者，當飲食改變成「低脂原型蔬食為主飲食」時，有37%的患者可以達到疾病緩解，亦即逆轉糖尿病。

腎臟科醫師王介立在其臉書引述一篇最新的美國小型臨床研究。他並表示，該研究發現，被確診第2型糖尿病的患者，當飲食改變成「低脂原型蔬食為主飲食」(low-fat, whole food, plant-predominant diet )時，有37%的患者可獲得疾病緩解，即俗稱逆轉糖尿病。

該研究的參與者為59名的糖尿病患者，平均年齡為71.5歲，當改採低脂原型蔬食的飲食後，其中22人(37%)糖尿病獲得緩解，BMI（身體質量指數）、糖化血色素、空腹血糖均明顯降低。

王介立表示，該研究未使用低卡路里，即未使用斷食法。根據專家看法，此飲食之所以能奏效，可能是因素食熱量密度較低，因此自然地達到低熱量。研究團隊有數點推論，包括高纖食物可減緩胃排空速度、增加飽足感；植物性飲食有較高的不飽合脂肪酸，可保護胰島細胞；膳食纖維在大腸的代謝產物有助於胰島素功能。

他並表示，該篇研究的專家提到的飲食範例如下：

烹煮過的穀物（如米飯、藜麥、粗糙小麥）

烹煮過的豆類（如豆子、扁豆、鷹嘴豆）

其他類型、烹煮過的植物蛋白（如氣炸豆腐、炒煮豆鼓、微波煮過的毛豆）

烹煮或切好的蔬菜（如烤過的西蘭花、焦糖烹煮的蘑菇、切片的彩椒）

洗淨並切好的水果（如漿果、蘋果切片、剝皮的橙子）