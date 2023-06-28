董事長吳清源表示，去年站上睽違已久的台灣二輪龍頭位置，市占率從9年前的9%低點，一路攀升到現在近40%，表示在機車市場上，SYM已漸漸贏得消費者的青睞與信賴，未來會堅持精進品質的根本、拓展設計的觸角，持續搶攻大眾的心占。惟因國內市場規模有限，未來版圖拓展勢必要靠海外市場支撐，因此也做好萬全準備，將持續開拓全球市場。

二輪方面，雖然333專案階段性結束，但是三陽新的工作也開始啟動，二輪油車油耗已是國內最好的，電動車方面，在機車這領域還沒達到黃金交叉的時候，三陽比較晚發展，但是所有的機種已經準備好了，造車方面三陽沒有問題，油車、hybrid、電動車各領域車種均有，可望在今年在國內創造更好的成績，最重要的主力應該擺在外銷，外銷才是最大的市場，三陽期待未來三年內外銷達到銷售量100萬台的目標，三陽去年機車總銷66萬輛，今年機車內外銷目標突破70萬輛大關，三陽更強調hybrid這機種應該是全球獨有。

新能源車發展，三陽也預計推出全新油電混合機車，吳清源更預告可能將在11月義大利的米蘭車展中首次亮相。在目前低碳化的潮流下，預估此機種的推出將可快速推進搶攻電動機車市場。

在四輪事業部份，南陽實業代理的HYUNDAI新產品陣容到位，全年總銷售已經連續3年正成長，今年更是持續成長態勢，四輪業務過去三年每年都有20%的成長，今年應該也會達到這個成績。截至1-5月成長率高達就59%，預期下半年主力VENUE、TUCSON、CUSTIN跟Porter生產供應逐漸回穩，加上電動車IONIQ 5及IONIQ 6即將正式交車，因此將上調今年銷售目標，從1.73萬輛調升至1.85萬輛，較去年大幅成長20%，確保連續四年成長的節奏。同時展開國內展間2.0升級計畫，為提升優化展間軟硬體設施，將再投入逾1億元進行全台展間升級，進一步提升銷售戰力。

董事長提到，現代的機種部分，有油車、hybrid，還有電動車，現代準備齊全，甚至氫燃料車現代也已經在韓國運行了，在四輪領域，在技術力跟外觀造型都是歐洲設計師設計的，外型上也應該沒問題，對四輪方面期待每年的成長應為必然。

吳清源董事長表示，在三陽已擔任三屆董事長共9年，當初設定的333專案，第一個3年力求公司的穩定，第二個3年我們要的是公司的發展，第三個3年就要重返榮耀。這三屆下來，設定的目標有提早完成達標，但達標並不代表就結束了，這是一個階段性任務的完成，下一個任務才剛開始。

因董事任期屆滿，本次股東會亦進行第27屆董事改選，選出11席董事(含獨立董事4席)。三陽董事長兒子吳奕成近年主導三陽新世代機車開發設計，成功推出多款熱銷高階車款廣受市場好評。也首次以法人代表身份進入董事會，為經營團隊注入新活力。股東會後隨即召開董事會，會中推選吳清源續任董事長，持續帶領三陽再創佳績。