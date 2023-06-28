金溥聰接任侯友宜競選辦公室執行長，被問與國民黨主席朱立倫角色是否衝突，金溥聰表示，打仗要贏就一定要部隊的步伐整齊，「我們操盤選戰的還是執行長，沒有主任委員」，不是因人設事，而是號令統一，黨主席朱立倫是球隊老闆，彼此之間溝通無礙。

金溥聰表示，今天是他加入團隊第三天，這幾天來密集跟原來選辦同事溝通，大家都達成共識，絕對團結一致，全力爭取勝利， 他主持會議任何意見都跟他講，把歧見弭平，「從現在起是新的開始」。

金溥聰說，雖然起步較晚，但他們對目標很有信心，一定是後發先制，贏得最後勝利，目前決大部分問題都解決了，但選舉有太多問題，還是需要一個球隊老闆，把資源拿出來、精神喊話，讓前線士氣高昂

被問到球隊老闆是誰，金溥聰表示，球隊老闆要看人願不願意出資，讓他覺得你是一個有希望的球隊，現在他們已經有一個老闆就是朱主席，怎麼能有二心，希望朱主席球隊老闆跟大家一起努力，他跟朱主席認識多年，也是都可以直接溝通的朋友，「放心」，很多都是長年朋友，溝通無礙。

金溥聰說，選舉架構等競選總部成立，侯市長會一一邀請未來的榮譽主任委員，操盤選戰還是執行長，沒有主任委員，2012台灣加油讚就是如此，不是因人設事，而是號令統一，要打仗、要贏，就一定要步伐整齊。

「很多人低估侯市長」金溥聰強調，金溥聰表示，過去這幾年他其實已經淡出政治圈，這次復出是因為看到侯友宜願意擔負這個重責大任，而這個重任牽涉國家未來前途，「這是一場非常艱苦的仗，我願意盡我個人力量幫助侯友宜，不是為了個人，是為了國家跟下一代」。

金溥聰並提到，雖然跟侯友宜過去沒有深交，但就他長期觀察台灣的政治人物，侯友宜有非常多珍貴的特質，「正直、正派、誠實、誠懇，更重要的是謙虛」，一個領袖必須謙虛、盡忠職守，把人民放在心裡，政治人物不可能十全十美，但有些優點是很難取代的，有些缺點而是很容易經過時間磨練修正。

金溥聰說，侯友宜與其他政治人物不同，他不譁眾取寵，不會提出投機、短視近利的政見，秉持一路腳踏實地做事的精神，但最近政壇的局勢，讓侯友宜在非常艱困的狀況下奮鬥，所以經過長期思考，認為侯友宜是個值得幫助的總統參選人，因此會盡己之力，幫助侯友宜打贏這場仗，「讓侯友宜擔起總統重責大任，讓中華民國安居樂業」。