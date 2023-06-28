台灣產婦坐月子喜歡去月子中心，或是請月嫂、找長輩幫忙。一名女網友日前表示，之前她生小孩時小姑不讓她在婆家坐月子，趕她回娘家，結果小姑現在要生了，卻說要回家坐月子，找婆婆幫忙，實在太雙標，但貼文PO出後網友全不挺她，反而讚小姑超貼心，「能回娘家坐月子應該高興才對。」

原PO在臉書「匿名公社」說，原以為小姑是好人，但近日才發現「天下的『姑』一樣毒」。原PO指出，當初她要生小孩，小姑請她回娘家坐月子，不要麻煩婆婆，現在換小姑要生了，她卻厚臉皮說要回來做月子，讓她直呼「有夠雙標的噁心菇」。

但貼文一PO出，網友全部一面倒挺小姑，讚小姑是個好人「哪來的雙標？她也是回娘家找自己的媽媽啊」、「沒有雙標，她的觀念就是各找各的媽」、「回娘家坐月子，輕鬆自在沒壓力，真是好極了！」、「應該要高興小姑讓你回家坐月子吧！」、「找婆婆坐月子的勇氣可嘉」。

還有網友笑翻，「小姑當初為自己鋪路，所以先讓妳回去做月子，我覺得蠻合理的」、「這位嫂嫂其實是怕小姑回娘家坐月子的話，會麻煩到自己吧」、「討拍翻車現場」。