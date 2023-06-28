科管局28日舉辦「竹科YouBike 微笑＋E」YouBike 2.0啟用記者會。（王惠慧攝）

竹科YouBike 2.0 26站28日正式啟用。（王惠慧攝）

國科會新竹科學園區管理局2017年引進YouBike系統，近日又在巡迴巴士站點、學校等人口密集處，新設26站YouBike 2.0站點，並引進250輛電動輔助自行車YouBike 2.0E，28日正式啟用，成為北部首個引進YouBike 2.0E的區域。

科管局28日舉辦「竹科YouBike 微笑＋E」YouBike 2.0啟用記者會，竹科管理局長王永壯、微笑單車董事長劉麗珠及園區同業公會祕書長張致遠皆出席，眾人也現場試騎YouBike 2.0E繞行數位生活館，體驗輕鬆騎乘電輔車。

科管局表示，以往在園內移動只能依靠私有運具或是巡迴巴士，園區YouBike啟用後，提供民眾更彈性更多元的運輸工具，竹科YouBike新增26站分別設置於實驗中學、矽導研發中心、篤行污水處理廠、園區大門、介壽路等站，皆為園區內之巡迴巴士站點、停車場、學校或人潮聚集處，可提供民眾上下班、洽公及轉乘等用途。

王永壯指出，竹科在6年前就與微笑單車合作，引進YouBike 1.0系統，尤其竹科有些路段坡度較陡，特別適合引進電輔車YouBike 2.0E，這次引進250輛電輔車，領先各科學園區，盼能帶動國內採用電輔車的風氣。

王永壯也說，這次選擇的站點包括接駁車站、學校和人口密集處等熱點，希望透過接駁的方式，盼能有效紓解竹科塞車、通勤等問題。針對是否有大廠主動爭取設站、未來是否會再擴建？王永壯回答，設站需要園區公會和廠商共同決定哪些地方需求最大，竹科持續朝向健康、ESG等指標，若有需要都會評估。

微笑單車董事長劉麗珠說，台中、嘉義、高雄和屏東等地都有YouBike 2.0E，但北部目前只有竹科，YouBike 2.0E與YouBike 2.0共用停車柱與App，再加上具有智慧電力輔助系統，爬坡時輕鬆踩踏，舒適騎車不費力，園區內爬坡及長距離的騎乘更不是問題，盼讓竹科通勤族上下班更加方便。

微笑單車總經理何友仁說，以竹科來講，過去在YouBike 1.0時，周轉率（車輛單日使用率）大約在0.5到0.6次左右，導入YouBike 2.0和YouBike 2.0E之後，周轉率明顯提升2倍多，所以目前大概在1.5次，相信投入更多電輔車輛，且站點更密集後，預估周轉率也會持續提升。

劉麗珠也說，對她而言，以公共自行車通勤非常幸福，所有開車的不利因素，包括沒地方停車、塞車等都能克服，另一方面，竹科有許多企業都朝向ESG方向努力，增設更多站點能讓公司多鼓勵員工騎乘公共自行車上班，對於公司推動ESG也是很大的助力，形成多贏。

這套電輔車系統是否有機會推到海外？是否有海外廠商洽詢？劉麗珠說，車展的時候確實有，也有縣市政府過來洽詢過，但要營運一套公共自行車系統，需要學習很多，微笑單車也一直有跟國外保持交流。

劉麗珠也說，這套系統目前只有在台灣推行，至於海外也很歡迎其他國家、縣市，有興趣也可以來跟微笑單車談合作，可以出售系統並輔導設站，以及後續相關維護管理等，目前先把台灣做到全世界第一，外國人到台灣來都能眼見為憑。