韓聯社28日報導，韓中關係近期雖有所降溫，但兩國地方政府之間的交流活動持續不斷。韓國地方政府的行政首長普遍認為，應持續與中方推進地方政府和民間交流，降低雙邊關係發展的不確定性。

具體來看，忠清南道知事（相當於省長）金泰欽於6月27日至7月4日訪中，將與中方就恢復地方外交和招商引資等進行討論。他將接連訪問北京、成都、西安、上海和杭州，與智慧手機製造商和蓄電池設備製造商簽署投資協議，還將與四川省政府簽署關於促進交流的協議，並將會見上海市長共商合作。

報導也指出，仁川市長劉正福也已飛赴大陸天津出席夏季達沃斯論壇。仁川市和天津市自1993年12月結為友好城市以來，一直保持著密切的合作和交流。

韓國外交部長官朴振25日在做客韓聯社TV一檔節目時表示，將繼續為增進韓中友好加強戰略溝通。中國大陸外交部隔日就此回應稱，希望韓方與中方相向而行，為推動兩國關係重回健康發展軌道做出努力。