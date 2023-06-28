明年1月即將舉行總統大選，行政院院長陳建仁及身兼民進黨總統候選人的副總統賴清德提出高中職全面免學費政策，經費每年至少新台幣7億元，全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）直言，被外界批評為大撒幣，有政策買票之嫌，且實際受益的並非弱勢族群。而資源應用在最迫切的地方，這項政策明顯與目前教育現場實際需求不符。

依據教育部資訊，高中職免學費政策，現行僅有高職生學費全免，高中生則有排富條款，即就讀高中普通科、綜合高中學術學程（二、三年級）且家庭年所得總額148萬元以下者，皆免學費。

全教產表示，自108課綱實施以來，學校建置學習歷程檔案系統，得開設1.2至1.5倍多元選修課程供學生選修，另需開設彈性學習課程6至12節課，老師同時要指導學生提出自主學習計畫，並協助學生參與各項競賽、檢定、證照、科展、探究與實作、專題製作...等，但教師人力卻和108年之前一樣，教育部及主管機關只給鐘點費，沒給人，讓老師長期操爆、過勞。

全教產提到，此外，特教學生及個案學生年年增加，特教及輔導老師人力嚴重不足，教育部執行的「生生用平板」政策，只給平板不給資訊人員，都讓老師增加工作負擔、疲於奔命。而為因應108課綱施行，教育部自107學年度起將國中教師員額編制由每班2.0人增調為2.2人，但高中職教師員額編制卻聞風不動。

全教產指出，目前公立高中職學生每班35人、私立高中職45人，均遠高於國中小學，若含外加之適性安置、原住民學生，實際上公立高中職每班人數皆大於35人，2022全台出生人數再創新低，全台僅約13.8萬名新生兒，未來台灣教育一定要走向精緻化發展，首要工作就是全面降低班級人數、提高師生比。

全教產說，然而，高中職除了要開設多元選修課程、彈性學習課程，還要指導學生的自主學習計畫，並協助學生參與各項競賽、檢定、證照、科展、探究與實作、專題製作...等，卻未比照國中增加教師員額，讓基層教師無法理解與接受。

全教產還提到，由於學習歷程檔案的建置、多元選修跑班系統的建置與排課，已使學校教學組長、註冊組長、實驗研究組長等相關兼職教師之工作量暴增，但長久以來，兼職行政教師之職務加給也未依物價指數調整，工作量卻暴增，真的會讓人做到手軟！而業務量暴增，但行政人員毫無增置，也讓相關教職員疲於奔命。

全教產主張，增置教師員額才是提高教學品質最重要的關鍵，高中職教師員額應解除控管，並增置為高職每班3人以上、高中每班2.5人，且應盡速實施。且提高兼職行政教師職務加給，讓資源到位，以落實課綱的精神，而非只是推動高中職全面免學費大撒幣的政策。