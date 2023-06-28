據《重慶日報》今天報導，6月27日，在中國工程院院士、重慶大學材料科學與工程學院教授潘復生指導下，由重慶大學國家鎂合金材料工程技術研究中心和高端裝備鑄造技術全國重點實驗室、重慶美利信科技股份有限公司、重慶博奧鎂鋁金屬製造有限公司等單位聯合開發，近日成功試製出了目前世界上最大的鎂合金汽車壓鑄結構件。這將有力推動鎂合金在大型複雜結構領域的進一步大規模應用，對汽車輕量化有重要戰略意義。

報導稱，中國大陸是鎂資源大國，佔世界鎂資源的70％以上，也是鎂材料與製品研發和生產大國，鎂及鎂合金產量已連續十多年佔全球比重超過80％。作為最輕的金屬結構材料，鎂合金的密度僅為鋁合金的2／3、鋼鐵的1／4，是最具潛力的輕量化金屬材料之一。同時，鎂及鎂合金還是最具潛力的儲能材料之一。鎂及鎂合金的快速發展和大規模應用對推動節能減排、解決能源安全、緩解中國大陸金屬礦產資源緊缺等重大問題有非常重要的戰略意義。

「近幾年來，為實現碳達峰、碳中和國家戰略目標，傳統汽車和新能源汽車的輕量化需求十分迫切。」潘復生院士團隊蔣斌課題組相關負責人介紹，實現汽車輕量化，對於節約能源，實現可持續發展具有十分積極的意義。

據悉，此次試製包含一體化車身鑄件和電池箱蓋兩類超大型新能源汽車結構件，兩個產品的投影面積均大於2.2平方公尺，是目前世界上最大的鎂合金汽車壓鑄結構件。兩個鑄件相比原來鋁合金鑄件減重32％，展現出巨大的輕量化應用前景。

該負責人介紹，在本次試制過程中，團隊攻克了多個技術瓶頸，突破了高流動性高性能壓鑄鎂合金設計、大體積鎂合金熔體純淨化、鎂合金結構件結構設計與壓鑄工藝優化、壓鑄缺陷預測與控制等多項關鍵技術，保證了高品質超大型鎂合金結構件的試制，為超大型鎂合金結構件的規模化生產和推廣應用奠定了基礎。

業內人士表示，本次超大型鎂合金結構件的成功試製，將有力推動鎂合金在大型複雜結構領域的進一步大規模應用，對汽車輕量化有重要戰略意義。