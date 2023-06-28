「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，今年全球許多股市展現強勁動力，尤其在AI概念帶領下，以科技股為主的美國那斯達克指數今年以來大幅上漲超過三成。不過有些股市卻沒跟上此波漲勢，包括東協、歐非中東、亞洲（不含日本）及新興歐洲，這些市場上漲幅度相對較小，投資人若看好股市未來發展，這類被市場低估、價格相對便宜的資產，正是逢低承接的契機。

再以「本益比」來看，相對於美國及已開發國家等本益比在較高水準的地區，目前東協、歐洲、拉丁美洲及新興歐洲的本益比較過去明顯偏低，像是拉丁美洲目前本益比僅7倍，近10年平均本益比為20倍；新興歐洲本益比現在只有5倍，近10年平均本益比也只有7倍（註1），這意味該資產被市場低估，投資人目前能用更低價格買進，同時也享有較高的盈利潛力。

再從「風險溢酬」（預期報酬率減去無風險利率）的角度觀察，張榮仁分析，美國及已開發國家因市場較穩定、所需承擔的額外風險較低，加上目前股市已推升至相對高位，風險溢酬較低。反觀新興歐洲目前風險溢酬為15.6％、拉丁美洲為10.9％，都高於已開發國家的1.5％，也高於美國的0.6％，表示投資人目前布局這類資產，更有機會得到比已開發國家更高的報酬。

綜合考量全球主要區域今年以來的表現、本益比與風險溢酬，許多新興市場比已開發國家更具備補漲潛力，「鉅亨買基金」建議，擔心買貴的投資人可視自身風險承受度，把握落後補漲契機，找尋便宜標的，利用「鉅亨買基金」全平台基金定期定額終身0手續費，逢低布局拉丁美洲、新興歐洲、歐非中東等新興市場標的。