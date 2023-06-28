新莊驚傳墜樓意外 1女子摔落鐵皮屋頂傷重不治 12:252023/06/28 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消到場救援，但許女已無呼吸心跳，送醫後仍傷重不治。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區今（28）日上午傳出墜樓意外，1名58歲許姓女子被人發現疑似從高處墜落至西盛街某處的鐵皮屋頂上，警消獲報後前往救援，但該女子已失去呼吸心跳，被緊急送醫搶救，但最後仍傷重不治，後續由警方陪同家屬採證，並報請檢察官相驗。 《傳產》能率資本斥資29.8億 買下「新光國際商業大樓」部分樓層 圓方創新遭掏空Ａ上億 前董座遭聲押禁見 大S閃婚具俊曄拋震撼彈 周興哲將當爸超寵趙岱新 #新莊 #墜樓 #傷重不治 #鐵皮屋 #相驗 也許您會感興趣 推薦閱讀 一晚抓400隻綠鬣蜥！24秒亂竄片網嚇壞：頭皮發麻 09:052023/06/28 生活 把握落後補漲契機 鉅亨買基金：留意新興歐洲、拉丁美洲 12:222023/06/28 財經 七夕前終結單身！ 「屏潮戀愛BUS發車」公教聯誼報名開跑 09:142023/06/28 生活 老爸認賄選「1票4000元」！ 宜蘭議員莊淑如被判當選無效 10:572023/06/28 社會 淡水沙崙段危老都更動土 預計改建15樓住商混合大樓 11:372023/06/28 生活 驚悚！1女侵入屏東歸來車站軌道 自強號迎面直撞遺體飛散 08:032023/06/28 社會 服貿議題遭圍剿 柯文哲喊話執政者：別利用社運創傷延續政權 12:202023/06/28 政治 新北食農教育展 探索農作物從產地到餐桌的歷程 12:242023/06/28 生活 民視新聞推全臺首位「AI主播」！女神級外貌成熱門話題：參考多名臺藝人、韓偶像 11:472023/06/28 娛樂 5歲童從小莫名肚子痛「軟便藥、浣腸都沒用」 1症狀早發現早根治 10:432023/06/28 健康 《金融股》彰銀導入數位身分驗證功能 添金融服務便利性 11:282023/06/28 財經 陸近20城放鬆住房限購 限制性購屋政策有望再鬆動 09:422023/06/28 兩岸 黃子佼目睹母出軌留陰影 決裂40年重逢1舉動他嘆：永遠不會放下 07:582023/06/28 娛樂 減肥失敗是身體不想瘦 醫激推6法：讓體重往下掉 07:572023/06/28 健康 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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