新北市新莊區今（28）日上午傳出墜樓意外，1名58歲許姓女子被人發現疑似從高處墜落至西盛街某處的鐵皮屋頂上，警消獲報後前往救援，但該女子已失去呼吸心跳，被緊急送醫搶救，但最後仍傷重不治，後續由警方陪同家屬採證，並報請檢察官相驗。