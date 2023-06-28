最近因為參加中國綜藝節目《乘風2023》，因為歌唱實力再度被觀眾認識的李彩華，是香港影視歌三棲的藝人，近年她在《天下正道》中飾演方靜淑，與吳卓翰飾演的王陽明是青梅竹馬，兩人雖然互生情愫，然而王陽明卻聽從父母之命另娶他人，方靜淑從聽到消息大鬧婚禮，甚至還想當小老婆，最後接受事實，「發乎情、止於禮」的默默守候，李彩華將各種矛盾糾結的情感演繹到位。

李彩華出道就與成龍和舒淇合作電影《玻璃樽》，長相像李嘉欣，氣質似陳慧琳，被公認為是「第八代玉女掌門人」，為了打破大家的既定印象，接演翻拍韓劇《妻子的誘惑》的陸劇《回家的誘惑》飾演小三申艾莉，讓觀眾邊看邊罵，卻也讓她的人氣直線上升。

古裝歷史劇《天下正道》主要是講述王陽明傳奇的經歷和故事，王陽明是明代文學家、哲學家、思想家、政治家和軍事家，是繼程顥、程頤、朱熹、陸九淵之後的另一位大儒，同時也是「心學」流派的重要代表人物。劇中飾演王陽明的是男星吳卓翰，曾在許多古裝歷史劇《新水滸傳》、《隋唐演義》、《精忠岳飛》等有精彩演出，拍過王晶導演的多部戲劇《小魚兒與花無缺》、《雪山飛狐》等，也與女神朱茵、秦嵐演過對手戲。

劇中真實還原演出王陽明先生學術思想和人格魅力，認為為朝廷效力，為百姓謀福利，不一定要入仕途，所以在前兩次科舉考試故意落榜；因為喜歡看孫子兵法，首次上任面對搗亂的民眾，用兵法之道還至其身；洞房花燭夜失蹤，居然在與人大談聖賢之道；而王陽明一生最大的軍事功績就是擒獲寧王平定宸濠之亂，不費一兵一卒平定民變藤峽盜亂，此劇加入王陽明與三個女子的感情戲提味，精彩劇情絕對讓觀眾看得目不轉睛。《天下正道》將於6/29起，龍華戲劇台MOD352，平日晚間八點，全台首播。