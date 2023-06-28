曾是綜藝節目《大學生了沒》班底的女星曾甜（曾庭榆），早年活躍於廟會圈並被外界封為「廟會女神」，27日卻自曝患有自體免疫疾病「重症肌無力」，一個月要吞330顆藥才能換來身體穩定，導致外貌出現不小變化，卻被不知情的網友狂酸「變胖了」、「吃太好」，讓她直呼「請大家不要再霸凌我的臉了」。

曾甜在社群平台發文透露，今年5月初罹患重症肌無力，也領有重大傷病卡；此病導致她全身肌肉無力，包括臉部、頸部、喉嚨、眼睛、手、腳，就連體力也比以前差了不少，雖然表面上看起來狀態不錯，實則都是靠大量的類固醇藥物換來的身體穩定，「我需要正常的生活、我需要對我的工作交代、我需要維持好的狀態來主持、我需要有力的身體來拿麥克風穿高跟鞋，所以一天吞8顆類固醇加上其他藥物，一個月要吞330顆藥才能換來穩定，但穩定的背後，就是極大的副作用接踵而來。」

曾甜指出，自從開始服藥，身體和外貌就出現各種的變化，像是臉變圓潤、長出小鬍子，另外手總是莫名顫抖，連筷子都拿不好，食慾也總是無法得到滿足，為此她雖然努力節制，臉頰與下巴仍會急速腫脹，還要面對不理解的人不時批評「變胖了」、「吃太好」，不禁焦慮、難過到不知如何面對自我，「我現在體重也才47公斤，但是生病了、臉圓了，我真的控制不住，鏡頭上很醜，影響了工作、影響了心情，可是我沒有辦法啊！」

曾甜指出，自從開始服藥，身體和外貌就出現各種的變化，像是臉變圓潤、長出小鬍子，另外手總是莫名顫抖，連筷子都拿不好，食慾也總是無法得到滿足，為此她雖然努力節制，臉頰與下巴仍會急速腫脹，還要面對不理解的人不時批評「變胖了」、「吃太好」，不禁焦慮、難過到不知如何面對自我，「我現在體重也才47公斤，但是生病了、臉圓了，我真的控制不住，鏡頭上很醜，影響了工作、影響了心情，可是我沒有辦法啊！」

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