國安會前秘書長金溥聰將加入國民黨總統參選人侯友宜的競選團隊，擔任競辦執行長，令外界高度關注。對此，同樣將成為侯友宜競辦幹部的國民黨前台南市議員謝龍介表示，侯團隊已經在調整腳步，要開始戰爭了，侯將跟民眾黨總統參選人柯文哲拚輸贏，民進黨總統參選人賴清德則會被邊緣化。

謝龍介昨（27）日在臉書直播指出，選舉就是參選人認真做給選民看，用真性情跟鄉親搏感情，若被扭曲、抹黑，團隊要去化解。

謝龍介認為，侯友宜以及其團隊都有在調整腳步，且侯很清楚團隊有不足的地方，才會請來金溥聰幫忙；謝也提到，馬英九跟朱立倫願意當侯競總榮譽主委，代表侯團隊已整理好向前走，開始要戰爭，他並直言，侯將跟柯文哲輸贏，而賴清德會遭邊緣化。

侯友宜今公布最新人事，金溥聰擔任競辦執行長、立院國民黨總召曾銘宗擔任組織部門召集人、副召集人則為謝龍介、前立委林鴻池。國政顧問團召集人則由前行政院副院長杜紫軍擔任。侯友宜強調，金溥聰負責選舉方向與策略，統合所有戰力，是他這一次競選過程中最重要的團隊領導人。