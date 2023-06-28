藝人大牙（周宜霈）指控11年前遭陳建州性騷，包括硬闖房間從背後環抱、索吻、強行壓在床上等行徑，對此，陳建州透過律師聲明否認指控全然不實，揚言將追究法律責任，對此，網紅陳沂指出「黑人如果提告勝算不高」。

演藝圈Metoo風波延燒，讓網紅陳沂相當關注此事，日前即便人在國外也不忘開直播評論相關議題，如今眼見大牙指控遭陳建州性騷，她發文表示「Me too指揮中心宣布，黑人陳建州裝熟病毒肆虐，已匡列所有黑澀會美眉進行調查」，接著指出黑人發聲明駁斥性騷，甚至揚言要提告，不過從大牙控訴文中，有提到事發後閨蜜和化妝師馬上抵達她房間，同時也有聽到陳建州來電，對此，她指出：「這個指控雖然沒有物證，但是有人證的，個人認為黑人如果提告勝算不高」。

對此，網友紛紛留言：「老婆還發聲明力挺老公，這番操作是怎樣」、「或許大牙只是開第一槍，其他人或許已經蓄勢待發」、「黑人的律師函竟然是用限時動態 24小時後就會下架，不懂為什麼不在自己的臉書粉專發」、「廖峻的做法就是範本...沒在跟你發什麼聲明稿直接提告，只敢放話不敢行動的看了就知道有貓膩」、「雖然輿論一面倒相信大牙，但始終沒有致命證據指證渣人，希望其他受害人可以勇敢走出來，不要再讓渣人欺負女生，讓大牙處於孤立狀態」。

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