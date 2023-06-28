蔡昌憲（右三）日前擔任《誰來晚餐14》嘉賓，拜訪全台語教育家庭。（公視提供）

男星蔡昌憲日前上公視《誰來晚餐14》，他身為影歌視三棲藝人，這次第2次擔任節目嘉賓，拜訪以台語帶小孩、位在新竹的2個小家庭，他們都是選擇以台語帶小孩，蔡昌憲開心說：「我這次跟上次最不一樣的應該是，我也結婚了、也生小孩了，可以用爸爸的身份跟他們做一些交流。」

蔡昌憲於2018年與老婆Vivian結婚，兩人經過多年努力，終於在2021年8月喜獲一子「小菜包」，正式身格為父親。同年11月雙喜臨門，蔡昌憲發行了首張個人專輯，是他自2009年參加歌唱選秀出道後，等了12年才終於推出音樂作品。

蔡昌憲表示兒子每天都是靠他的歌聲入眠：「我的小孩剛出生的時候，我就想說到底要放什麼給孩子聽，最後選了專輯裡的一首〈玲瑯踅Walk Together〉，一直放我的歌洗腦他，成為一個睡前儀式。」

蔡昌憲自認為人父後，個性變得穩重許多，老婆Vivian也回到空姐崗位繼續工作，該如何分配照顧孩子成了兩人的重要課題，對此蔡昌憲也直呼真是一門大學問，「這真的是要一直去溝通，我們就會把兩個人的行程都攤開討論，研究彼此班表可以怎麼配合、怎麼休息」，萬一遇到2人時間都喬不開的狀況時，蔡昌憲就會請他的姐姐或母親來幫忙支援。

節目中蔡昌憲與受訪家庭不只聊孩子的教養問題，也關心起家人的健康身體狀況，他分享父親當年生病的經過，表示父親罹患帕金森氏症，得知病情時還正在當兵，在寢室心情相當複雜，坦言遇到身邊最親的人有這個狀況，卻不知道該怎麼應付，就是很難過，當接到父親病危通知時，蔡昌憲人在高雄準備舞台劇演出，收到消息立刻趕回台北，談起這段經歷，蔡昌憲感性地說：「幸好，我爸爸有等我。」