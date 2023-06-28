桃園市政府去年4月與戰神MARS女子足球隊簽約成立「桃園戰神MARS女子足球隊」，冠名桃園成為城市球隊，不過昨天晚間桃園市戰神MARS足球協會卻發出新聞稿，稱「宣布即起終止與桃市府體育局冠名合作」，因桃市府認為「效益未符預期」，引起球迷的憤怒。對此體育局長許彥輝回應，考量資源有限，要厚植桃園在地球隊與人才，才會取消合作。

桃園市戰神MARS足球協會理事長李國瑞指出，旗下桃園戰神MARS女子足球隊，參與2023中華民國足球協會舉辦的木蘭女子足球聯賽，原沿用桃園市政府冠名城市球隊參加木蘭女子足球聯賽，但新賽季第一循環已完畢，尚未收到桃園市體育局冠名城市球隊的資訊，為避免因資訊落差影響球隊規畫，因此函詢桃園市政府冠名事宜，豈料桃園市政府回覆因「效益未符預期」故不繼續冠名合作。

李國瑞盤點近年球隊的優秀成績，包括2018年成立幼兒足球隊，2019年獲得安聯小小世界盃U6組全國冠軍，是歷年來桃園市唯一獲得冠軍隊伍。2021在無外援情況下自籌資金百萬組隊參加木蘭聯賽資格賽，獲得勝利取得木蘭聯賽資格，獲時任桃園市長鄭文燦大力支持，並給予冠名及經費挹注等。

李國瑞批評，桃園市體育局草率以「效益未符預期」，停止本隊的冠名，更發函給中華民國足球協會意圖介入桃園戰神球隊名稱，此舉嚴重侵害本隊獨立人民團體權益，無奈只能發布正式新聞稿表明立場。他更聲明，新賽季將重新製作無任何與桃園市政府有關的標示球衣，且去除一切有關桃園市城市的標示，未來舉辦的基層足球比賽或參與任何賽事均與桃園市政府目前體育局無關，本隊球員將不得代表桃園市目前體育局參加任何賽事。

對此體育局表示，關於終止「桃園戰神MARS女子足球隊」冠名合作一事，是基於資源的有限，將與更多桃園市在地運動社團合作，厚植設籍於桃園的體育人才，讓體育政策向下扎根，以更多桃園學子享受冠名政策優勢，也希望提供更多優質的賽事讓民眾觀賞。

體育局說明，冠名政策的精神，除了為桃園市達到廣告效益，更希望以冠名方式厚植桃園本地體育能量，引導市民對於桃園體育發展有更多的認同管道。目前有「桃園領航猿」、「桃園永豐雲豹隊」、「桃園台產男子排球隊」及「桃園國際男子足球隊」等球隊，均以扶植運動選手、建構五級發展及建立屬地主義為目標，並非以成績導向冠名成立球隊。