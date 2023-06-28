台股下半年表現有望不俗 12:342023/06/28 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台股今年發威，成為全球主要股市中的佼佼者；今年以來漲幅超過20％，在亞洲國家中，和日股同為佼佼者，日股年初以來漲幅為25.63％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展望下半年，這一波台股漲勢能否延續？施羅德投信認為，在資金以及選舉題材助攻下，台股下半年表現應該不俗。 然而，7月可能有一波修正，可望成為介入台股、參與長線行情的時間點。 《韓股》化工族群拖累 韓股走跌 《汽車股》三陽今年營收再戰高 機車內外銷3年拚百萬台 《日股》科技股領軍 日經回神 #台股 #漲幅 #日股 #下半年 #佼佼者 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一企業股東會通過 每股配發現金股利3.15元 10:292023/06/28 財經 美股回神 台股早盤強彈百點 10:222023/06/28 財經 蘋果收盤創新高 市值逼近3兆美元 11:432023/06/28 財經 《國際金融》金融和奢侈品造好 歐股收市小漲0.05% 09:382023/06/28 財經 永豐實股東會 董座何奕達：會爭氣把市場的餅做大 11:362023/06/28 財經 陸港股市28日開跌 科技股腳軟 11:142023/06/28 財經 《紡纖股》遠東新綠電資本支出無上限 「能耗雙控」達成碳中和 12:282023/06/28 財經 把握落後補漲契機 鉅亨買基金：留意新興歐洲、拉丁美洲 12:222023/06/28 財經 經濟數據報喜、中國將推新振興措施 美股收高道瓊上揚212點 06:072023/06/28 財經 《食品股》味全成立國際事業部 積極拓展海外市場 10:182023/06/28 財經 《盤中解析》月線、萬七搖搖晃晃 強弱看這指標 11:382023/06/28 財經 占星師示警MeToo燒到8月 下半年這期間恐爆4大災難 09:192023/06/28 運勢 1分鐘讀財經》台積電第3季旺不旺？外資圈共識曝光：散戶小心了 08:342023/06/28 財經 《觀光股》Q2旺季動能俏 揚秦再攻新天價 11:082023/06/28 財經 《期貨》台指期開盤上漲53點 電金齊揚 08:582023/06/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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