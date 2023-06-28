展望下半年，這一波台股漲勢能否延續？施羅德投信認為，在資金以及選舉題材助攻下，台股下半年表現應該不俗。

然而，7月可能有一波修正，可望成為介入台股、參與長線行情的時間點。

《韓股》化工族群拖累 韓股走跌
《汽車股》三陽今年營收再戰高 機車內外銷3年拚百萬台
《日股》科技股領軍 日經回神
#台股 #漲幅 #日股 #下半年 #佼佼者