新北市客家局今市政會議報告，客家局表示，目前已跨機關、跨局處合作建置中和、淡水、新店、新莊館及板橋等5座新北哈客館，客家局長林素琴表示，今年規畫第6座哈客館，座落在五股，目標2030達到15座，盼發揮客家聚點凝聚鄉親及傳承文化實質功能。

林素琴說，新北市客家人口有67.2萬人，全國第二，因都會化緣故，客家族群漸漸隱形化，客語族群漸漸隱形化，講客家人口也逐漸老化，因此市府近年積極走進校園擴展，扎根客語，四年來已在163所幼兒園、161所國中小學、21所大專院校發展多元客家語言文化課程與活動。

另外，為找回後生人對客家文化的熱情，新北市推動「哈客青年智庫團」，鼓勵青年參與客家事務，參與客家文化活動，同時拍攝客家美食推廣影片，並擔任主持人策展和創作，促使廣大年輕族群共同接觸、欣賞，進而認同客家文化，

林素琴表示，為推廣市民講客語，客家局除了鼓勵社團開設文化研習班、開辦客語認證班、活動融入客語導覽解說外，也培植308位客語薪傳師，將客語課程結合社團、社區、區公所、文化場館等，跨局處、跨界整合推動，4年來開辦495班研習課程、191個行動客語服務。

客家局指出，新北市雖非客語通行區，也無客庄，但在客委會「推動客語為通行語」政策執行成效評核結果，4年來三度獲得佳等佳績，彰顯推廣客家語言文化不遺餘力。