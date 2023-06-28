的Mark 54（Mk 54）魚雷

波音（Boeing）很快就會為美國海軍的Mark 54（Mk 54）魚雷研製發射套件，讓它們能從30,000英尺（約9144公尺）的反潛作戰機上投放，以遠距攻擊敵方潛艦。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）28日報導，這將是全球首創的「飛行魚雷」（flying torpedo），可讓軍機不必接近水面，就能發射反潛武器。這套系統名為「高空反潛武器能力」（High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability，HAAWC）的空射附件（Air Launch Accessory，ALA）將由波音防務，太空與安全（Boeing Defense, Space & Security ，BDS）部門裝在Mk 54上，而這是海上系統司令部（Naval Sea Systems Command，NSSC）價值1200萬美元（近4億台幣）合約的一部分。

Mk 54是雷神（Raytheon）製造，通常由美國海軍的P-8A「海神」（P-8A Poseidon）反潛巡邏機和反潛作戰所發射。隨著美中在西太平洋緊張升高，Mk 54要是能在許多面對空飛彈的射程外發射，將具有極大的戰術優勢。

新套件可讓MK 54魚雷從30,000英尺（約9144公尺）的高空滑翔，實質上將魚雷變成滑翔武器，在滑翔7—10分鐘後，從遠距攻擊敵方潛艦。隨著它接近水面，就會棄置雙翼和尾翼，重新變回智慧魚雷。