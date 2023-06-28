國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更暨換發執照案。據了解，雖副主委翁柏宗因避嫌未參加會議，兩位媒改色彩鮮明的委員王維菁、林麗雲也早就放話不會同意，最終仍在主委陳耀祥與3位委員同意下，以4比0讓兩案均順利過關，允許鏡電視登上凱擘、台固集團等共32家有線電視系統的86頻道。

NCC今年5月原本就要審查鏡電視上架有線電視86頻道與董監變更案，但在野黨立委抗議，在主委辦公室大門前靜坐，最終以董事長鄭優未出席審查會議為由，導致審查無疾而終。NCC主委陳耀祥當時否認要「強行過關」，表示基於行政程序法，期限將屆，必須要排案，依法也必須審查。

鏡電視是NCC近十年唯一通過的新聞台，但黑幕重重，終在爭議中取得執照，鏡電視更爆發多次家變，最終由前中華電信董事長鄭優出任董事長，去年5月已上架中華電信MOD，但上架有線電視86頻道卻風波不斷，申請案一波三折。