李興文（左起）、王彩樺、陳亞蘭、洪都拉斯、馬國賢不捨殺青。（TVBS提供）

許傑輝因性騷連爆宣布退出演藝圈，主演中的《我的婆婆怎麼那麼可愛2》要角「火寮一哥」也遭撤換，接替他演出的洪都拉斯，27日晚間出席TVBS《加油喜事》殺青酒，無縫接軌進入《婆婆》劇組的洪都拉斯表示，已經拍攝3天，「有鍾欣凌在現場，我們都嘻嘻哈哈，這本來就是開心劇組」。

問及感受，洪都拉斯笑說，「還在適應當中，這個老婆跟《加油》的老婆亞蘭很不同，要適應每個老婆不容易」。至於接下「火寮一哥」有無掙扎，洪都拉斯說，「亞蘭鼓勵我去接，我沒有掙扎過，我是開心的，裡面每個都是我認識的，都是我曾經合作過的，是大家一起成就好戲，我不會怕被比較，導演會在旁邊輔助我，不會把我變成他，就是暖男形象還在」。

再聊及許傑輝，他說《全民亂講》的時候大家都是很好的朋友，後來許離開《全民最大黨》，他覺得每一個人都有自己的想法、自己的路，其實也不知道是因為性騷事件而離開，「性騷只是耳聞，我沒看到，不會說別人，是後來偉忠哥說了，才知道他是這原因離開的」。洪都拉斯說，他比較沒辦體會的是，許後來上節目說離開《最大黨》是因被排擠，還說他們這群人愈來愈鬆散、感受不到同伴進步動力的事，「我心裡覺得：我們有那麼不認真嗎？我們都是為了一個共同單元盡心盡力！所以心裡有一點難過。直到偉忠哥說了、幫我們澄清，讓事情還是有比較正面的回應，總算還我們清白」。

後來他剛好接替許傑輝《我的婆婆2》的角色？洪都拉斯也坦言緣分很奇妙，接了就做好，目前已經去拍了3天，他也很期待自己的戲劇上的表現。而且他跟鍾欣凌本來就合作過，在民視星座系列《獅子座女人》也演一對夫妻。

被問到他主演的公視人生劇展《盲人阿清》導演薛朝暉也捲性騷，他說之前有給對方一些正面鼓勵，覺得都是表演藝術家、應該有點藝術家氣息，至於薛摸人家與否，他不知道、也不在他認知範圍，「是他自己一直line我，說你要相信我，我當然是選擇相信他，讓他安靜想想」。

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