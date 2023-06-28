行政院TPASS通勤月票將在7月1日起正式登場，3日則是上路後第一個上班日，預料會有大量旅客首次使用月票，由於旅客持TPASS月票搭乘台鐵須走專用通道，台鐵為防止旅客走錯閘門，初期將派人在出入口引導，今也演練4種突發情境，避免在尖峰時刻造成回堵。

台鐵台北站每日約有11萬人次進出，台鐵局今日上午演練可能遇到的4大情境，包括旅客走錯通道的動線疏導、驗票機停用、旅客無進站記錄、旅客跨區使用扣款等。

交通部長王國材表示，台鐵已做了許多演練，但真正實施後還會有很多臨時狀況，希望相關人員都能持續準備，迅速應變替乘客排解。

由於7月1日上線首日為周六，交通部預期通勤旅次比較少，但會有用於觀光的旅次，王國材建議大家把7月1日、2日當作練習整備，因應7月3日大量通勤旅次到來。

王也提醒，通勤族趕時間會比較不耐煩，站務人員的服務態度還是要拿出來，盡量滿足民眾，交通部也設有TPASS應變群組，有任何狀況都能隨時回報。

台鐵局長杜微表示，台鐵月票窗口昨天開賣，賣出1598個方案，全台場站共設有390個專用通道，根據壓力測次，每分鐘可讀50張票卡，而一般通道每分鐘只能讀40張，相信專用通道在初期足以應付旅客需求。