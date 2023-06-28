飆風再現！高屏交界萬大橋驚見飆車族現蹤。（翻攝自社會事新聞）

飆風再現！高屏交界萬大橋驚見飆車族現蹤。（翻攝自社會事新聞）

屏東高樹鄉六月初才發生機車競速造成的死亡車禍，有網友發現，位處高屏交界處的台88快速道路萬大橋路段也有類似情事，不少飆仔騎乘機車在路上狂飆，場面相當驚險，警方表示，已擴大調閱周邊監視器畫面，釐清違規事實，並通知在場行為人及涉案人到案說明。

警方指出，當日未接獲110報案，後續經分析網路流傳影片，約有10餘部汽機車於深夜時段利用萬大大橋高屏交界路段聚集及危險駕車情事，已擴大調閱周邊監視器畫面，以釐清違規事實。

依據「道路交通管理處罰條例」第43條規定危險駕車行為，處駕駛人新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並可當場禁止駕駛；如是兩輛車以上車輛在道路上蛇行、拆除消音器製造噪音或在道路上競駛、競技者，可處3萬元以上9萬元以下罰鍰、當場禁止駕駛並吊銷駕駛執照，且視情節嚴重性，恐涉及刑事責任，觸犯公共危險罪。

另有關無照駕駛的處罰，依據「道路交通管理處罰條例」第21條規定，汽車（包含機車）駕駛人如無照駕駛、越級駕駛、駕照遭吊銷、註銷或尚在吊扣期間仍駕駛者，可處新台幣6000元以上、1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；而未成年無照駕駛者，駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時施以道路交通安全講習。

警方表示，道路不是競技場，呼籲每位駕駛人都應遵守交通規則，更應尊重他人生命安全，警方將持續針對轄內易危險駕車路段，以威力路檢、密集巡邏及警監聯查等方式來增加執法強度，藉以遏阻危險駕車歪風。