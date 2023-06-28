國民黨總統參選人侯友宜今宣布競選辦公室執行長由金溥聰擔任，負責選舉操盤。外界質疑金與地方派系不夠緊密，金溥聰表示，他過去打過幾場仗，都會與地方派系主動聯繫，很多議長也會私下去拜訪，只是沒有檯面化，「大概我只有一個地方派系有問題」，印象中沒有其他有問題，針對他提出的「我謙虛以對」，不會反擊，會用事實來證明。

金溥聰也說，記得當年跟民進黨選舉，對方操盤手就曾講過就是因為他能跟地方派系交往民進黨才會輸掉，接下來這場仗不好打，會集合所有力量、海納百川，各種角色各司其職，一場仗步步為營，哀兵致勝、不自大， 一步一步結合所有力量， 一場戰爭有正面，也有側翼部隊，大家各自在各自崗位角色扮演好，勝利一定可以能得到。

侯友宜則說，找金執行長就是希望讓中華民國走得更安定，他跟金有共同價值信念， 都認為民進黨做得不好要下架，讓我們好好回來執政，讓民眾取得信任，最重要讓國家安全，未來社會安定，人民對政府有向心力的。

侯友宜說，地方很多好朋友，不管熟跟不熟，不管你跟我距離遠近，只要誠心誠意、想為民眾做事，都會凝聚在一起。

對於侯友宜與金溥聰，過去與花蓮縣立委傅崐萁有些爭議，負責侯友宜組織操盤的立院國民黨團總召曾銘宗表示，傅崐萁委員是國民黨第一名中常委，更是國民黨黨團成員，這部分他會去負責整合，希望整個大選過程中，能為黨做出更大貢獻。