2023年SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition）金車噶瑪蘭以「經典獨奏波本桶威士忌原酒」拿下「其他產區最佳單一麥芽威士忌（Best Other Single Malt Whisky）」暨雙金牌（Double Gold）殊榮，另抱回4面雙金牌（Double Gold）及6面金牌（Gold）多項大獎，深受評審肯定。

金車噶瑪蘭自2010年起屢獲世界各大專業烈酒競賽肯定，至今已累計獲頒超過750面國際金牌，不斷於世界舞台寫下台灣威士忌歷史新紀錄。

SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition）創立於2000年，今年有來自30多個國家，超過1,800支酒款參賽，為全美最大型的國際酒類競賽與全球威士忌產業的年度盛事之一。本次金車噶瑪蘭的「經典獨奏波本桶威士忌原酒」，以帶有香草、椰子、橡木的豐沛香氣及絲綢般滑順口感，受到評審一致讚賞，獲頒「其他產區最佳單一麥芽威士忌（Best Other Single Malt Whisky）」暨雙金牌殊榮。

另一款「層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」自2021年推出即廣受好評，以三款全時熟成於Oloroso 雪莉桶、Pedro Ximénez（PX）雪莉桶、 Moscatel雪莉桶之單一麥芽威士忌完美融合，酒液散發成熟莓果果乾與太妃糖的香甜氣息，多層次且細緻圓潤口感，於本次SFWSC舊金山世界烈酒競賽中首獲雙金牌肯定。

2023年SFWSC舊金山世界烈酒競賽獲獎酒款中「他產區最佳單一麥芽威士忌」為噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒單一麥芽威士忌。

金車噶瑪蘭得到「雙金牌」的有：

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏OLOROSO雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌

噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌

金車噶瑪蘭得到「金牌」的：

噶瑪蘭酒廠珍藏版馬德拉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏MANZANILLA雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌

噶瑪蘭山川首席葡萄酒風味桶單一麥芽威士忌

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