民眾黨總統參選人柯文哲近期因服貿議題遭各界炮轟，柯昨晚發文再談服貿，但柯的前攝影官潘俊霖批評，柯沒有營救、安撫過學生，憑什麼發文消費為民主奉獻的學生。民眾黨立委賴香伶今指出，當時誰要營救誰，誰要如何做一定協助的角色，大家都互相幫忙跟努力，她也質疑「大家在指責別人時，四根手指還是對著自己」。

潘俊霖昨炮轟柯文哲，「當天你有營救任何一個學生嗎？當天你有包紮過任何一個學生嗎？當天你有安撫過任何一個驚恐的學生嗎？沒有！你完全沒有！你憑什麼發文消費為民主奉獻的學生，最扯的是連地點都寫錯！」他強調，如果柯文哲真的要替受傷的學生抱不平，執政時期的台北市政府為什麼還對受傷學生的賠償提出二審？當八年台北市長為什麼沒有成立專案小組，揪出那位全民到現在還找不到的惡警。

民眾黨立院黨團今天舉行記者會，會後聯訪時媒體詢問潘俊霖的說法，賴香伶指出，在當年太陽花運動時，自己也衝進行政院，也佔領過相關政府部門，大家都甘願用無暴力行動，來面對當時在政策上不明確、作法上沒溝通、形式上不尊重的太陽花世代引發的學生運動，當時誰要營救誰，誰要如何做一定協助的角色，其實大家都是在互相幫忙跟努力。

賴香伶說，當時進到行政院，大家被抬出來的時候，是所有的人權律師在幫忙，今天柯市長或當時是柯醫師，用他醫師角度參與公義的身分，進到整個大的運動現場，他是不是有營救、是不是發揮專業，本人應該可以對外說清楚。

賴香伶認為，今天一個攝影官出來指控，「當時他們是什麼樣的關係？他認識他嗎？他當時在做什麼？大家在指責別人時，四根手指還是對著自己」。

她強調，經歷過整個世代運動的洗禮，現在要進一步探討的是，這10年來的政經、國際變化，台灣處境當然是跟美國整個政治地緣縮進，但經濟還是在一個很大的經濟體旁邊，受到很大的衝擊跟波動，如果還是要把事情混為一談，只能有一個答案，相信台灣是走不出去。

賴香伶指出，對於太陽花運動部分，打得頭破血流，在各國勞工運動，學生運動都是家常便飯的事情，但如果今天台灣講的，民主政治還是我們想捍衛的價值，此時來面對剛剛講的，ECFA已經10年了，如果今天不是要往下一階段處理，兩岸協議監督條例的話，請問蔡英文總統、賴清德副總統，10年到期的下一步是什麼。

賴香伶表示，要往新南向也不是不好，但新南向這幾年政績，黨團總召邱臣遠在越南感同身受，這個無法相比擬的經濟體，跟人家RCEP已經整體鎖進東南亞、東北亞的情勢之下，「台灣還在講幾年前柯醫師講的話，然後整個國家機器動用，產業一條鏈要打擊他，有必要這樣子？資源耗用誤用嗎？」

賴香伶認為，相信國人很清楚，想要知道政府的態度，以及未來經濟跟政治，不是永遠跟哪一方脫鉤，也不是永遠只能擇一個放在同一個籃子裡，這大家都懂；但現在情勢是，經濟跟服務的蕭條、低薪問題，包括要撒150億給這些大學生去繼續讀私校，私校都快要倒了，還讓他們在這樣溫水煮青蛙的政治環境當中，對得起他們嗎？