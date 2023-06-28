第一屆肥貓大賽28日在高雄市的角落有貓餐廳重磅登場。（楊舒婷攝）

最後由名叫阿咪的10.6公斤米克斯貓咪獲選冠軍。（楊舒婷攝）

第一屆肥貓大賽28日在高雄市的角落有貓餐廳重磅登場，共有10隻圓滾滾胖貓入圍，可愛超萌的模樣，擄獲評審及獸醫師的心，現場的貓奴們也忍不住狂撸貓，最後由名叫阿咪的10.6公斤米克斯貓咪獲選冠軍，主辦單位表示，全台百分之60的寵物貓 ，都有過胖問題，因此也特別邀請獸醫師進行減重講座。

肥貓大賽宗旨在於要貓奴們注意自己家裡愛貓的身體健康，若愛貓體重過重，可能出現問題，因此肥貓大賽的協辦單位聯盟動物醫院表示，疫情雖然解封，但台灣的寵物，因為3年來，外出運動量減少，明顯有過胖問題，寵物也和人類一樣，胖嘟嘟雖然可愛，但要注意如果過胖，會帶來一些病狀。

聯盟動物醫院建國分院院長張凱鈞特別提醒，貓咪肥胖容易引發的疾病，包含糖尿病， 心臟病， 胰臟炎，慢性嘔吐 ，便秘， 慢性骨關節炎， 呼吸道相關的慢性疾病，2017年世界小動物獸醫協會，正式將肥胖歸類成寵物犬貓的疾病。