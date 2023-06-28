國民黨今召開「突襲審照！不甩爭議 NCC審鏡電視案 恐強行通過」記者會，質疑NCC急著審議鏡電視案，不顧鏡電視的許多爭議，難道是要把黑手伸進第四權、伸進新聞媒體中，意圖干預新聞自由嗎？呼籲民進黨不要踐踏第四權的獨立性與與尊嚴，更不要讓台灣的民主貽笑國際 ，請還給台灣人民乾淨自由的民主、社會、權力。

國民黨發言人楊智伃表示，NCC背棄對立法院的承諾，趁著立法院休會期間，以及一位堅持不能放水護航的NCC委員確診請假，火速排審鏡電視相關議案，而民進黨主席賴清德帶領的民意代表發言人造謠、被臉書認證不實謠言，NCC處理了嗎？中天新聞台不予換照處分遭法院撤銷，按照判決，中天的執照應該要重審，NCC處理了嗎？詐騙橫行，NCC不但成為詐騙集團的助手還成為詐騙黨民進黨的看門狗。

侯友宜競選工作室發言人柳采葳表示，NCC突襲式將《鏡電視》相關審查案安插在今天，為什麼這麼突然、臨時？NCC主委陳耀祥看到有機可趁，其中一個委員堅持NCC針對《鏡電視》諸多爭議應該徹底調查，今天因為確診請假，陳耀祥見機不可失，火速將爭議甚大的《鏡電視》變更許可案排上今天的議程，要趁機通過，無視爭議。

柳采葳表示，真的要抗議NCC厚顏無恥，有了東廠，有了西廠還不夠，貪得無饜的民進黨，現在還要把把黑手伸進去媒體、干預新聞自由。她強調，民進黨要把新聞媒體當作自己的鷹犬，就是在踐踏新聞自由，《鏡電視》案審了20多次，給了他們20多次的補件機會，完全不把鏡電視爭議當一回事。

柳采葳強調，鏡電視有5項問題：一、非正常程序撤換董事長，而且2個月之內5換董總人事；二、聘用NCC官員幫忙撰寫營運計畫，某種程度也算作弊；三、鏡電視執照與人事都有英系要角的影子，甚至以此誇示於股東；四、裴偉直接告訴董事，鏡電視案是總統的旨意，不論行政院長是誰，案子一定要過的；五、鏡電視與鏡週刊的財務爭議不斷，掏空電視挹注週刊傳聞甚囂塵上。

國民黨文傳會主委林寬裕呼籲，NCC委員應該秉持自己的良知與專業，好好把關，也呼籲監察院應該一起審視NCC的問題，並要求賴清德說清楚，這是你認為的第四權公正性嗎？當前媒體的一言堂、公正性不斷被質疑的情況下，難怪很多民進黨創黨前輩施明德、呂秀蓮等人都說，現在的民進黨背離當初諾言，請問賴清德這就是你所謂的信賴價值嗎？