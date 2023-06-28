近月來《中視新聞》屢傳佳績，以本周一（26日）晚間新聞為例，4歲以上平均收視2.34，已高於本土劇8點檔；在25-49歲女性分眾收視也有2.26，稱霸所有頻道節目之冠，更創中視新聞這半年新高紀錄。《中視新聞》一直以來對內容高度堅持，不光提供每日即時新聞，更鼓勵北中南各地記者積極開發獨家專題，從時事延伸有趣的切入議題，或尋找生活相關的獨特話題，讓觀眾看到不同於其他新聞台的內容，做出區隔性。

像是今夏日本將排放福島核廢水，引發各界關注，《中視新聞》從民生角度切入並製作專題，關心核廢水排放是否會影響周圍海域生態、漁業發展，甚至大家吃的哪些魚類會有健康疑慮，記者走訪漁船船主、醫師專家等，深入分析核廢水對於台灣的種種影響，新聞一播出，收視飆升，反映觀眾對於生活議題的重視。

另外疫情緩解，民眾紛紛出國旅遊，《中視新聞》也製作一則關於歐洲、日本知名景點會欺騙遊客的各式手法，讓遊客提高戒心。各類獨家專題深受好評，越發激出記者潛力，用心開發專題、包裝內容，讓觀眾從每一則新聞清楚接收資訊，記者也從中得到肯定及成就感，形成良性循環。

《中視新聞》不僅講究內容，對於新聞排播也是每日檢討滾動調整，日積月累之下在競爭激烈的新聞性頻道中做出區隔，也因中視新聞的專業口碑，近2、3年在暑假前，許多新鮮人都積極投遞履歷，而且逐年倍增，中視新聞也歡迎更多人才加入，讓新聞產業注入新血。