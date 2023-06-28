演藝圈#metoo事件連環爆，藝人瘦子遭「S小姐」透過臉書直播爆料不實往事，讓他發聲明揚言要提告葛斯齊及S小姐：「將提出加重誹謗罪的刑事告訴」，所屬公司本色音樂表示也正式提交刑事告訴狀給台北地檢署，檢察官也已受理。

瘦子所屬公司本色音樂稍早發文，指出葛斯齊先生與S小姐先前有關爆料一事，對瘦子造成重大的誹謗與傷害，為了維護名譽權將提告，今稍早進一步表示，公司已經於昨天27日提出刑事告訴，台北地檢署也正式受理該案件，接下來就是靜待司法的調查與判決，接著強調由於這類抹黑式爆料，恐口說無憑自身很難辯清，只好借助法律程序來釐清真相，也算是瘦子也是給支持的歌迷一個交代。

本色音樂指出瘦子經過快二十年的努力才走到今天，如今一個抹黑爆料可能將先前所有努力化為灰燼，對於被網路言論貼上的標籤，如今不知道得花多少時間來洗清這些不實指控，接著強調「#MeToo 是個好運動，但是不經查證的誹謗文化也應該受到法律的約束與制裁」，瘦子先前也透過公司表示：「＃MeToo 是個好運動，但在MeToo身上潑髒水甚至利用，這類行為完全不能被原諒」。

對此，葛斯齊隨後也在臉書回應：「尊重與支持，我記者職責在於查證、質疑提問、爲社會弱勢發聲，宣導正確處理方式，偶像一堆代言，開告自證清白，合理！不好意思，瘦子，有勞您了」。