今天發布的一項研究顯示，由於食物通膨風險達到歷史新高，對英國數以百萬計的民眾而言，挨餓逐漸成為「新常態」。

法新社報導，薩塞克斯大學（University of Sussex）發展研究中心（Institute of Development Studies, IDS）所做的研究顯示，目前有14%的人口正面臨糧食匱乏問題，這種情況「令人擔憂」。

IDS主任李契（Melissa Leach）在聲明中說：「在英國，獲取食物並不是公平的，我們認為有必要更加關注在克服這些不平等的情況上，而不僅是關注在藉更工業化的農業來增加糧食產量一事上。」

根據這份研究，10年前英國的食物銀行不到100間，但2021年已增加到超過2000間；2022年9月已有970萬人陷入糧食匱乏問題。

李契補充道：「過去10年間，慈善機構伸援填補了政府沒做到的部分，但民眾飢餓問題日益普遍，這不是令人滿意或可持續的解決之道。」

官方最新的數據顯示，儘管物價漲幅略微放緩，但截至5月的過去1年間，食物價格上揚了18%以上。

路透社報導，經營食物銀行的慈善機構「特魯塞爾信托基金」（Trussell Trust）今天發布的報告也指出，英國去年有1/7的人因為沒有足夠的錢而面臨飢餓。

研究指出，這相當於約1130萬人有這樣的問題，此數字是蘇格蘭人口數的兩倍多。研究將這個現象歸咎於社會保障體系功能的失調以及生活成本的危機幾乎沒有緩解的跡象上。

英國是世界第6大經濟體，但英國人1年多來不斷承受高度通膨的壓力，因為物價漲幅吃掉幾乎所有勞工的薪資增幅。

政府預估未來局勢的專家估計，英國家庭的生活水平正處於1950年代開始有可比紀錄以來，下降最嚴重的兩年。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120628